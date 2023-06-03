Zonguldak'ta sanayi sitesinde patlama: 1 işçi öldü
Zonguldak'ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede işyerinde çalışan Nevzat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Avrupa Seks Şampiyonası tarihi belli oldu
- Seçim Sonrası CHP
- Sandıkta şüpheli sorular
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
- Resmen görevine başladı!
- Sen misin İmamoğlu'nu ağırlayan!
- Emekli adalet istiyor
- Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması