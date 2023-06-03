Zonguldak'ta sanayi sitesinde patlama: 1 işçi öldü

Zonguldak'ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 18:01
Zonguldak'ta sanayi sitesinde patlama: 1 işçi öldü
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Zonguldak'ta Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede işyerinde çalışan Nevzat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.


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