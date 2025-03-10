Zonguldak'taki ruhsatsız 4 maden ocağı için karar

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı imha edildi.

Zonguldak'taki ruhsatsız 4 maden ocağı için karar
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:18

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 4 ocağın çevresinde 34 ton kömür, 25 metre ray ve vagon ele geçirdi.

İMHA EDİLDİLER

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #zonguldak #maden #maden ocağı

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