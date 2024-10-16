Meclis’te ‘Kılıçdaroğlu’ tartışması

Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:25

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:25

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Başarır, “Herkes şunu bilsin ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Kim bunlar? Ankara’da ikamet eden Sayın Genel Başkanımız İstanbul’da yargılandığı bir davadan dolayı avukatının Ankara’da ifade verme talebine rağmen, o mahkeme getirin diyor. Ülkenin hukuku, utanç verici bir noktaya gelmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi’nin 128 milletvekili grubu, 81 il başkanı, milyonlar burada. Alabiliyorsa gelsin o mahkeme alsın” tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, söz konusu haberin yalan olduğunu iddia ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini karıştırarak böyle bir iddiada bulunmak, hem bu yargıya saygısızlıktır hem ülkenin Cumhurbaşkanımıza” dedi.

Tekrar söz alan Başarır; “Benim kullandığım cümle şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti üzerine dedim. O şikayet etmiş ve onun avukatı maalesef ki yargının her yerinde adı çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Ben hukukçu olduğum, bir ceza avukatı olduğum için zorla getirmenin Ankara’da oturan birisinin zorla getirme kararının İstanbul’dan verilmesinin ne demek olduğunu bilirim. Bu saygısızlıktır, bu Meclis’e saygısızlıktır” karşılığını verdi.