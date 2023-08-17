Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:06

Doğal Afetler Sigortalar Kurumu'nun (DASK) kapsamı genişletildi. Yerine Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) geldi. Yurttaşlar, ZAS'ın ne olduğunu merak etti. Peki, Zorunlu Afet Sigortası nedir? ZAS nedir? Zorunlu Afet Sigortası nasıl yapılır? İşte ZAS hakkında merak edilenler...

ZORUNLU AFET SİGORTASI (ZAS) NEDİR?

Zorunlu Afet Sigortası, DASK’ın yerini alıyor. Sel hasarlarının maliyetini aza indirmek için Zorunlu Afet Sigortası uygulanacak. DASK kapsamındaki zorunlu deprem sigortası artık olmayacak, yerini yine DASK kapsamında ZAS alacak.

ZAS HANGİ DOĞAL AFETLERİ KAPSAYACAK?

6 Şubat depremlerinin ve akabinde gündeme gelen sel felaketleri dikkate alınarak, SEDDK, DASK’ın kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalar için kolları sıvadı. Bu kapsamda son yıllarda ülke genelinde özellikle mayıs haziran aylarında zirveye ulaşan sel afeti de sigorta kapsamına alınacak. SEDDK, zorunlu deprem sigortasını sel felaketlerini de ekleyerek “zorunlu afet sigortası”na dönüştürecek.

ZAS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, “ZAS ne zaman başlayacak?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Aslında geçtiğimiz mayıs ayında uygulamaya geçmeyi düşünüyorduk. Biz çalışmalarımızı tamamladık. Ancak bu tek başına DASK’ın yapacağı bir uygulama değil. Sigorta şirketlerinin konut poliçeleri ile verdikleri bazı teminatlar var. O teminatların bir kısmını biz alıp ZAS’a kaydırdığımızda şirketlerde kaygılar oluşabiliyor. Biz bu cesareti gösterdik, bu adımı attık. Bundan sonrası SEDDK’nın inisiyatifinde. SEDDK’nın düzenlemesi uygulama için yeterli olacaktır.”