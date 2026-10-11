MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da içinde bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre konvoydaki 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili Karakoç ise yaralandı. Peki, Zuhal Karakoç kimdir? MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sağlık durumu nasıl?

ZUHAL KARAKOÇ KİMDİR?

Zuhal Karakoç Dora, 1983 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Zuhal Karakoç Dora, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Akademik çalışmalarını uluslararası ilişkiler alanında sürdüren Dora, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Doktora eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Dora, akademik kariyerine bilimsel makale ve kitap çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalarının ardından doçentlik unvanını aldı.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Zuhal Karakoç Dora, öğretmenlik ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Ayrıca büyükelçiliklerde tercümanlık ve danışmanlık yaptı. Uluslararası bir dergide genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.

Kamu kariyerinde Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dora, 2014-2016 yılları arasında Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanı olarak çalıştı. Daha sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Dora, 2016-2018 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev aldı. Sonraki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Zuhal Karakoç Dora, 2023 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçildi.

ZUHAL KARAKOÇ DORA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zuhal Karakoç Dora evlidir ve bir çocuk annesidir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

ZUHAL KARAKOÇ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. Afşin-Göksun kara yolundaki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.