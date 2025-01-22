Maltepe'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın!

Maltepe'de, 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:47

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde polyester deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürülürken hasar meydana gelen iş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Maltepe #Yangın

İlgili Haberler

Yangın faciasının ardından kayak yapmışlardı... Şahan Gökbakar'dan tepki geldi: 'Siz nasıl insansınız?'

Yangın faciasının ardından kayak yapmışlardı... Şahan Gökbakar'dan tepki geldi: 'Siz nasıl insansınız?'
76 kişi hayatını kaybetti... Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı

76 kişi hayatını kaybetti... Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı
Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti

Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler