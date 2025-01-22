Maltepe'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:51

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde polyester deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürülürken hasar meydana gelen iş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.