Maltepe'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın!
Maltepe'de, 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde polyester deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürülürken hasar meydana gelen iş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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