Zülal Kalkandelen, yeni kitabı için okurlarıyla buluşuyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 21:05

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, Kartal Kitap Fuarı'nda 29 Eylül tarihinde, 'Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü' kitabı için kitabının editörü Osman Keçeli ile birlikte söyleşi düzenleyecek. Bu söyleşi, bir kitap fuarında, 'Veganizm ve Hayvan Özgürlüğü' kitabının konu olduğu ilk söyleşi olacak. 16.00-16.45 arasında gerçekleşecek olan söyleşide gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, okuyucuları ile buluşacak.