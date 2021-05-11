11 Mayıs 2021 Salı, 18:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak Cumhuriyet TV'ye konuşan yazarımız Zülal Kalkandelen, "Durum gerçekten vahim bir hal almaya başladı. Bu mafya lideri, AKP'ye açıktan destek veren, Rize'de AKP için oy isteyen bir figürdü. O dönemde bu kişiye ses çıkarılmadığı gibi yaptığı şeylere müsade edildi" ifadelerini kullandı.

Kalkandelen'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu insanın doğum günü televizyon kanallarında kutlandı. Madem ki bu kişi, Soylu'nun dediği gibi 'mafya pisliği' o zaman bu kişiye neden pasaport verilerek yurt dışına çıkmasına müsaade edildi. Bir süre önce Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça tehdit ettiğinde o mafya liderine ne yapıldı?

- Normalde, demokratik bir ülkede elbette mafya liderinin sözüyle, ona güvenerek hareket edilmez. Ama bu mafya liderinin suçladığı kişiler; Mehmet Ağar denilen şahıs eskiden İçişleri Bakanlığı, valilik yapmış. Üst düzeylerde bulunmuş bir kişi. Onun şuanda iktidar partisinden milletvekili olan oğlu, bir takım cinayetler, tecavüzler... Korkunç iddialar var. Doğru olmamasını herkes gönülden diliyor. Doğru değilse de şaibenin ortadan kaldırılması, soruşturulması gerekiyor.

- Cumhuriyet'in manşetindeki fotoğraf bir yalan değil. Bir iftira değil. Açıkça bir takım insanlarla, çete liderleriyle devletin yetkililerinin bir araya geldiği görülüyor. Bu sorulmayacak mı yani? Peki bunların hesabını kim verecek? Bunun hesabını vermesi gereken veya konuyu açıklığa kavuşturması gereken kişiler iktidarda şuan.

- Ancak suçluluk psikolojisi içinde olan insan karşı tarafa bu şekilde saldırır. Eğer böyle bir takım iddialar varsa derhal kurumları işletirsiniz. Derhal görevli tayin edersiniz ve bunların ne olduğunu herkes öğrenir. Halkın da bunu bilmeye ihtiyacı var. Korkunç ilişkilerin gündeme getirildiği bir yerde bu iftiraysa da halkın bunu bilmeye hakkı var, gerçekse de bilmeye hakkı da var.

- Cumhuriyet gazetesinin sicili gayet temizdir. Kimse şüphe duymasın. Bu ülkeye bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır. Cumhuriyet gazetesi de o bağımsızlığın en önde gelen savunucularından biridir. Cumhuriyet, İlhan Selçukların, Uğur Mumcuların gazetesidir.

- Cumhuriyet, gazetecilik yapmayı sürdürecektir.