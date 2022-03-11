Zülal Kalkandelen'den yasağa tepki: Müziğe pranga vuramazsınız!

11 Mart 2022 Cuma, 11:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart 2022’de kameraların karşısına geçmişl ve Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve getirilen kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını açıklamıştı.

Ancak tedbirler kapsamında 21 Haziran günü alınan kararlar arasında en çok tartışma konusu olan 'saat 24.00 itibariyle mekânlarda canlı müziğin bitirilmesi' uygulamasında ise bir değişiklik yapılmadı.

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, iktidarın sanatçıları ve müzikseverleri isyan ettiren bu tutumuna dair "Müziğe pranga vuramazsınız!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bir kararın keyfi bir şekilde dayatıldığını vurgulayan Kalkandelen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bu yasağın ne zaman sona ereceği sorulduğunda, “Müzik yasağı ile ilgili doğrusu Bilim Kurulu’nun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Onun da ben yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” dediğini hatırlattı.

Karara dair tepkisini "Bu, toplumu yobazlaştırmak için alınmış ideolojik bir karardır. Her şeyden önce bunu reddetmek gerekir. Müzikle ilgili kısıtlamalar dünyanın her yerinde mekâna ve desibele göre uygulanır; gece yarısından sonra sanki balkabağına dönüşülecekmiş gibi genelleştirilmiş bir canlı müzik yasağı empoze edilemez" diyerek dile getiren Kalkandelen, yazısının şöyle tamamladı:



"Bu saçmalığın derhal sona erdirilmesini talep etmek her vatandaşın hakkıdır. Çünkü AKP, hukuksuz yasaklarla toplumu boğmaya devam ediyor.

Müzik-Sen’in verilerine göre salgının başından beri 100’den fazla müzisyenin, ekmek parası kazanamayan çalışanların, sahneden uzak kalan sanatçıların intihar ettiği bir ülkede, bu haksızlığa karşı daha güçlü ses çıkarmak gerekir.

Müziğe pranga vuramazsınız!"