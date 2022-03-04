Ünlü isimlerden 'müzik yasağı' tepkileri: 'Tamamen ideolojik ve gerici bir uygulama'

Gülben Ergen:

"Alınan tüm önlemlerde esneklik yapılır ama koca bir sektörün sesi kısık kalmaya devam eder. Neden? Öldü açlıktan müzisyenler öldü! Evlerinden çıktılar! Çocuklarına bakmakta zorlandılar! Yaşamak için çığlık attılar! Dayananlar oldu, taşıyamayanlar oldu. Ben 12'de iniyorum sahneden. Ama 12'de sahneye çıkan meslektaşlarım, arkadaşlarım var! Müziğin sesi kısılmaz. Müziğe saat sınırı konmaz. Sahne üzerinde çalışarak hayatını idame ettiren binlerce insanın ekmeğiyle oynamak bu. 12'de kısılan müzik baskıdır. Görmediğimiz bilmediğimiz felaketlerin habercisidir. Baskılanan her şey başka bir yerden, başka ve tercih edilmeyen bir şekilde tezahür eder."