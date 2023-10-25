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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'

MSB, Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:48
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan sınırında 6 kişinin yakalandığıi aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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