Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'
MSB, Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan sınırında 6 kişinin yakalandığıi aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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