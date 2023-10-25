Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:48

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan sınırında 6 kişinin yakalandığıi aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."