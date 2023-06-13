Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:14

Survivor 2023'te şampiyonun belirlenmesine sayılı saatler kala, Survivor 2023 finalistlerinin kimler olduğu araştırılıyor. Sezon boyunca büyük mücadeleler veren ve en büyük sınavlarını açlıkla veren yarışmacılardan bir çoğu Survivor olma hayallerine veda ederken aralarında bir kişi Survivor 2023 şampiyonu olarak tarihe geçecek. Uzun sürenin ardından ailelerine kavuşan yarı final yarışmacıları SMS oylamasına çıktı. Peki, 12 Haziran Survivor 2023 finale kim kaldı? Survivor 2023 finalistleri kimler oldu? Survivor'da final öncesi kim elendi? İşte, Survivor 2023 finalistleri...

SURVİVOR 2023 FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da yarı final heyecanı 12 Haziran akşamı İstanbul Kuruçeşme'den canlı olarak yayınlandı. Survivor 2023'ün 127. bölümünde yarı finale kalan Özgür, Yusuf ve Nefise finale kalabilmek için yeniden SMS oylamasına çıktı.

İzleyenler için oy kullanma işlemleri saat 12.00’da sona erdi. Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı.

Survivor 2023 yarışmasının ilk finalisti Özgür olurken, ikinci finalist Nefise oldu.

Yarışmaya hırsıyla damgasını vuran Yusuf Yıldız, Survivor 2023'ü 3. sırada tamamladı.

Özgür ve Ertuğ arasında yapılan ilk halk oylamasında Survivor’a ve hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Ertuğ sezonu 4. sırada tamamladı ve final hayallerine veda etmişti.

SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarışmasının yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Final ise 13 Haziran Salı günü canlı olarak yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2023 finali bu yıl Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenecek olan organizasyonda yapılacak. Survivor 2023'ün 13 Haziran'da yapılacak olan finalini canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler bilet satın alarak bu heyecana ortak olabilecekler.

SURVİVOR 2023 FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2 gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

Bu sezonun Survivor yarışmasının final biletleri Biletix'ten satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ve 400 TL arasında değişiyor.