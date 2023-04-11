Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:16

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:16

Survivor 2023 yarışmasının favori isimlerinden biri olarak gösterilen Yusuf Yıldız'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Yıldız kimdir? Yusuf Yıldız kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Survivor Yusuf Yıldız, 31 yaşındadır. Asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmenliğidir. 8 yıllık öğretmenlik hayatından sonra yüzme antrenörü olarak çalışmaya başlamıştır. Survivor'dan sonra sözlüsü Rümeyda ile evleneceğini açıklayan Survivor Yusuf, yaptığı sevinçlerle dikkat çekiyor.



