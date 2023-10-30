Cumhuriyetimizin 100.Yılı

13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?

13 Dakika (13 Minutes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 13 Dakika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:25
13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

13 DAKİKA filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling üstleniyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?

13 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük Heartland kasabası Minninnewah sakinleri için gün her zamanki gibi başlamıştır. Ancak tüm zamanların en büyük kasırgası şehri harap etmekle tehdit ettiğinde işler değişir. Kasırga şehri mahvetmeden önce kasaba sakinlerinin sığınmak için sadece 13 dakikaları vardır. Yaşam savaşı veren dört aile bu süreçte hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelmeli ve birbirlerinden güç almalıdır.

13 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thora Birch

Sofia Vassilieva

Amy Smart

Anne Heche

Paz Vega

Peter Facinelli

Laura Spencer

Will Peltz

Gabriel Jarret

13 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

13 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.


13 Dakika 13 Minutes Lindsay Gossling

İlgili Haberler

Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir? Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği vizyona ne zaman girecek?

Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir? Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği vizyona ne zaman girecek?
To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim?

To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler