13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?
13 Dakika (13 Minutes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 13 Dakika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
13 DAKİKA filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling üstleniyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?
13 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük Heartland kasabası Minninnewah sakinleri için gün her zamanki gibi başlamıştır. Ancak tüm zamanların en büyük kasırgası şehri harap etmekle tehdit ettiğinde işler değişir. Kasırga şehri mahvetmeden önce kasaba sakinlerinin sığınmak için sadece 13 dakikaları vardır. Yaşam savaşı veren dört aile bu süreçte hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelmeli ve birbirlerinden güç almalıdır.
13 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thora Birch
Sofia Vassilieva
Amy Smart
Anne Heche
Paz Vega
Peter Facinelli
Laura Spencer
Will Peltz
Gabriel Jarret
13 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
13 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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