Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:33

13 DAKİKA filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling üstleniyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?

13 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük Heartland kasabası Minninnewah sakinleri için gün her zamanki gibi başlamıştır. Ancak tüm zamanların en büyük kasırgası şehri harap etmekle tehdit ettiğinde işler değişir. Kasırga şehri mahvetmeden önce kasaba sakinlerinin sığınmak için sadece 13 dakikaları vardır. Yaşam savaşı veren dört aile bu süreçte hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelmeli ve birbirlerinden güç almalıdır.

13 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thora Birch

Sofia Vassilieva

Amy Smart

Anne Heche

Paz Vega

Peter Facinelli

Laura Spencer

Will Peltz

Gabriel Jarret

13 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

13 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.