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Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Aşka Düşman dizisi yakında televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 22:33
Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Mesude Erarslan'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşka Düşman dizisi televizyon ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman ne zaman başlayacak? Aşka Düşman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal

Cem Yiğit Üzümoğlu

Buse Meral

Ebru Aykaç

Merve Nur Bengi

Bedia Ener

Barış Aytaç

Esra Ruşan

Bihter Dinçel

Sermet Yeşil

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Aşka Düşman dizisi Tv8 kanalında yayımlanacak.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşka Düşman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil.


Aşka Düşman konusu nedir?

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