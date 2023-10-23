To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim?
To Leslie filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. To Leslie filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
To Leslie filminin yönetmen koltuğunda Michael Morris oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Binaco üstleniyor. Peki, To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim?
TO LESLİE FİLMİNİN KONUSU NE?
West Texas'ta yaşayan bekar bir anne piyangoyu kazanır ve onu aynı hızla çarçur edince arkasında yalnızca büyük bir kalp kırıklığı bırakır. Yıllar sonra, cazibesi tükenirken ve gidecek hiçbir yeri yokken, hayatını yeniden inşa etmek adına mücadeleye girişir. Bu etkileyici filmin hikayesi gerçek olaylara dayanıyor.
TO LESLİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Allison Janney - Nancy
Stephen Root - Dutch
James Hébert - Pete
Marc Maron - Sweeney
Owen Teague -James
Andre Royo - Royal
TO LESLİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
To Leslie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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