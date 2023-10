Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:40

To Leslie filminin yönetmen koltuğunda Michael Morris oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Binaco üstleniyor. Peki, To Leslie filminin konusu ne? To Leslie filminin oyuncuları kim?

TO LESLİE FİLMİNİN KONUSU NE?

West Texas'ta yaşayan bekar bir anne piyangoyu kazanır ve onu aynı hızla çarçur edince arkasında yalnızca büyük bir kalp kırıklığı bırakır. Yıllar sonra, cazibesi tükenirken ve gidecek hiçbir yeri yokken, hayatını yeniden inşa etmek adına mücadeleye girişir. Bu etkileyici filmin hikayesi gerçek olaylara dayanıyor.

TO LESLİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Allison Janney - Nancy

Stephen Root - Dutch

James Hébert - Pete

Marc Maron - Sweeney

Owen Teague -James

Andre Royo - Royal

TO LESLİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

To Leslie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.