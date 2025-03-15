Yayınlanma: 15.03.2025 - 20:16

Güncelleme: 15.03.2025 - 20:16

Zaferin Rengi filminin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin senaristliğini İsa Yıldız, Safran Banu Erdoğan, Evren Oğuz üstleniyor. Filmin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zaferin Rengi ne zaman, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi'nin bir sonucu olarak gerçekleşen İstanbul'un işgali günlerinden başlayan ve Fenerbahçe futbol takımının kazandığı "Harington Kupası" üzerinden kurgulanan film dönemin birçok tarihî simasını sinemaya taşımaktadır.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yiğit Özşener - Mustafa Kemal Atatürk

Bedir Bedir - İsmet İnönü

Nejat İşler - Mehmet Sabri Toprak

Kubilay Aka - Galip Kulaksızoğlu

Timuçin Esen - Topkapılı Cambaz Mehmet

Bora Cengiz - Nasuhi Esat Baydar

Hasan Elmas - Elkatipzade Mustafa Bey

Gülper Özdemir - Peyker Hanım

Yılmaz Bayraktar - John Godolphin Bennett

Gonca Vuslateri - Vera

Birce Akalay - Halide Edip Adıvar

Berke Gündem - Şekip Kulaksızoğlu

Gürdal Tak - İsmet Uluğ

Taylan Meydan - Sabih Arca

Enes Ulukır - Zeki Rıza Sporel

Doğan Can Sarıkaya - Alaattin Baydar

Şeyma Peçe - Eleni

Cihan Demir - Galatalı Hamdi Bey

Ayaz Çoban - Yusuf

Ruhi Sarı - VI. Mehmed

ZAFERİN RENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zaferin Rengi filminin çekimleri İzmit'te gerçekleştirildi.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zaferin Rengi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.