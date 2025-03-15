Zaferin Rengi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zaferin Rengi ne zaman, nerede çekildi?
Zaferin Rengi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zaferin Rengi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zaferin Rengi ne zaman, nerede çekildi?
Zaferin Rengi filminin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin senaristliğini İsa Yıldız, Safran Banu Erdoğan, Evren Oğuz üstleniyor. Filmin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zaferin Rengi ne zaman, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi'nin bir sonucu olarak gerçekleşen İstanbul'un işgali günlerinden başlayan ve Fenerbahçe futbol takımının kazandığı "Harington Kupası" üzerinden kurgulanan film dönemin birçok tarihî simasını sinemaya taşımaktadır.
ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yiğit Özşener - Mustafa Kemal Atatürk
Bedir Bedir - İsmet İnönü
Nejat İşler - Mehmet Sabri Toprak
Kubilay Aka - Galip Kulaksızoğlu
Timuçin Esen - Topkapılı Cambaz Mehmet
Bora Cengiz - Nasuhi Esat Baydar
Hasan Elmas - Elkatipzade Mustafa Bey
Gülper Özdemir - Peyker Hanım
Yılmaz Bayraktar - John Godolphin Bennett
Gonca Vuslateri - Vera
Birce Akalay - Halide Edip Adıvar
Berke Gündem - Şekip Kulaksızoğlu
Gürdal Tak - İsmet Uluğ
Taylan Meydan - Sabih Arca
Enes Ulukır - Zeki Rıza Sporel
Doğan Can Sarıkaya - Alaattin Baydar
Şeyma Peçe - Eleni
Cihan Demir - Galatalı Hamdi Bey
Ayaz Çoban - Yusuf
Ruhi Sarı - VI. Mehmed
ZAFERİN RENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Zaferin Rengi filminin çekimleri İzmit'te gerçekleştirildi.
ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Zaferin Rengi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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