Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin konusu ne? Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin oyuncuları kim?
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin konusu ne? Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmin senaristliğini J.K. Rowling üstleniyor. Peki, Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin konusu ne? Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin oyuncuları kim?
GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Gellert Grindelwald'ın (Johnny Depp) hapsedildiği yerden kaçışıyla birlikte büyücü ve insanlar arasındaki dengeli dünya tehlike altına girer. Nitekim Grindelwald, kendisine inananları artırmak ve büyücülerin insanlara hükmettiği bir dünya yaratmanın peşindedir. Aldus Dumbledore'un (Jude Law) isteğiyle Newt Scamander (Eddie Redmayne) Grindelwald'ı durdurma görevini üstlenir. Bu kesinlikle kolay olmayacak, Scamander'ın tüm yeteneğini ortaya koymasını gerektirecektir.
GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eddie Redmayne
Johnny Depp
Jude Law
Katherine Waterston
Ezra Miller
Dan Fogler
Alison Sudol
Callum Turner
William Nadylam
Ingvar Eggert Sigur?sson
Ólafur Darri Ólafsson
Zoë Kravitz
Kevin Guthrie
Claudia Kim
Victoria Yeates
Kamil Lemieszewski
Toby Regbo
GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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