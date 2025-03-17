Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:35

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:35

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmin senaristliğini J.K. Rowling üstleniyor. Peki, Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin konusu ne? Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin oyuncuları kim?

GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gellert Grindelwald'ın (Johnny Depp) hapsedildiği yerden kaçışıyla birlikte büyücü ve insanlar arasındaki dengeli dünya tehlike altına girer. Nitekim Grindelwald, kendisine inananları artırmak ve büyücülerin insanlara hükmettiği bir dünya yaratmanın peşindedir. Aldus Dumbledore'un (Jude Law) isteğiyle Newt Scamander (Eddie Redmayne) Grindelwald'ı durdurma görevini üstlenir. Bu kesinlikle kolay olmayacak, Scamander'ın tüm yeteneğini ortaya koymasını gerektirecektir.

GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eddie Redmayne

Johnny Depp

Jude Law

Katherine Waterston

Ezra Miller

Dan Fogler

Alison Sudol

Callum Turner

William Nadylam

Ingvar Eggert Sigur?sson

Ólafur Darri Ólafsson

Zoë Kravitz

Kevin Guthrie

Claudia Kim

Victoria Yeates

Kamil Lemieszewski

Toby Regbo

GRINDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.