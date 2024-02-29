Yayınlanma: 29.02.2024 - 20:29

Güncelleme: 29.02.2024 - 20:49

200 Metre filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ameen Nayfeh üstleniyor. Peki, 200 Metre filminin konusu ne? 200 Metre filminin oyuncuları kim?

200 METRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mustafa ve Salwa duvarlarla ayrılmış iki ayrı filistin köyünde yaşar. Bu zorlu yaşam koşulları evliliklerinde sıkıntılar yaşamalarına neden olur. Ancak birbirine olan sevgileriyle bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırlar. Mustafa her gece, evinin ışıklarını yakıp söndürerek çocuklarına iyi geceler diler. Ancak birgün oğlunun kaza geçirdiği haberini alan Mustafa, karşı tarafa geçmek için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.

200 METRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Suliman

Anna Unterberger

Lana Zreik

Gassan Abbas

200 METRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

200 Metre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.