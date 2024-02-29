200 Metre filminin konusu ne? 200 Metre filminin oyuncuları kim?
200 Metre (200 Metres) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 200 Metre filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 200 Metre filminin konusu ne? 200 Metre filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
200 Metre filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ameen Nayfeh üstleniyor. Peki, 200 Metre filminin konusu ne? 200 Metre filminin oyuncuları kim?
200 METRE FİLMİNİN KONUSU NE?
Mustafa ve Salwa duvarlarla ayrılmış iki ayrı filistin köyünde yaşar. Bu zorlu yaşam koşulları evliliklerinde sıkıntılar yaşamalarına neden olur. Ancak birbirine olan sevgileriyle bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırlar. Mustafa her gece, evinin ışıklarını yakıp söndürerek çocuklarına iyi geceler diler. Ancak birgün oğlunun kaza geçirdiği haberini alan Mustafa, karşı tarafa geçmek için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.
200 METRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Suliman
Anna Unterberger
Lana Zreik
Gassan Abbas
200 METRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
200 Metre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- 'Dalga geçecek seviyede...'
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- KYK yurdunda intihar!
- Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
- Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
- Motorine indirim yolda!
- Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?