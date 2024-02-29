Yayınlanma: 29.02.2024 - 20:07

Güncelleme: 29.02.2024 - 20:49

Kanunsuzlar filminin yönetmen koltuğunda John Hillcoat oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Cave üstleniyor. Peki, Kanunsuzlar filminin konusu ne? Kanunsuzlar filminin oyuncuları kim?

KANUNSUZLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Buhran döneminde küstah ve korkusuz üç genç kardeş ele geçmesi zor Amerikan Rüyasını gerçekleştirmek için suç işlemeye başlarlar. Güçlü şehir gangsterleri kardeşlerin çabalarının ödüllerini toplarken, onlar hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eder.En genç kardeş, Jack, kendisini yeni Al Capone olarak düşler; neye malolursa olsun güzel takım elbiseler, silahlar ve hızlı arabalar hayaleder. İçki yasağının en hassas döneminde, ailesinin yasadışı alkol üretimini büyüterek, bir yandan güzel bir Amiş kızı olan Bertha'nın sevgisini kazanmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir suç imparatorluğu kurmayı planlar. Ortanca kardeş, Howard, kavgacı, sadık fakat pervasızdır. Howard'ın desteğini alan Jack artık istediği işi yaptıracak kas gücüne de sahiptir. Ancak onları yönlendirecek bir lidere ihtiyaçları vardır. Bu sorumluluk en büyük kardeş Forrest'a yüklenir. Sabırlı ve güvenilir Forrest ise elindeki kartları kimseye göstermeyen, planlarını başkalarıyla paylaşmayan ve karaktere çok önem veren bir insandır. Üç kardeş kanunların her iki tarafında ihanetle savaşırken ve güçleri gittikçe artarken, ortaya Maggie isimli gizemli bir kadın çıkar ve düşünceli Forrest'ı, kullandığı yasadışı yöntemlerin gerçek değerini sorgulamaya iter.Film gerçek bir hikayeden esinlenmiştir.

KANUNSUZLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf

Guy Pearce

Tom Hardy

Gary Oldman

Jason Clarke

Lew Temple

Jessica Chastain

Mia Wasikowska

Bruce Mackinnon

Chris Mcgarry

Dane DeHaan

Eric Mendenhall

Bruce Mckinnon

Alex Van

Jeff Braun

Randall Franks

KANUNSUZLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanunsuzlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.