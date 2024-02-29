Kanunsuzlar filminin konusu ne? Kanunsuzlar filminin oyuncuları kim?
Kanunsuzlar (Lawless) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuzlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kanunsuzlar filminin konusu ne? Kanunsuzlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kanunsuzlar filminin yönetmen koltuğunda John Hillcoat oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Cave üstleniyor. Peki, Kanunsuzlar filminin konusu ne? Kanunsuzlar filminin oyuncuları kim?
KANUNSUZLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük Buhran döneminde küstah ve korkusuz üç genç kardeş ele geçmesi zor Amerikan Rüyasını gerçekleştirmek için suç işlemeye başlarlar. Güçlü şehir gangsterleri kardeşlerin çabalarının ödüllerini toplarken, onlar hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eder.En genç kardeş, Jack, kendisini yeni Al Capone olarak düşler; neye malolursa olsun güzel takım elbiseler, silahlar ve hızlı arabalar hayaleder. İçki yasağının en hassas döneminde, ailesinin yasadışı alkol üretimini büyüterek, bir yandan güzel bir Amiş kızı olan Bertha'nın sevgisini kazanmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir suç imparatorluğu kurmayı planlar. Ortanca kardeş, Howard, kavgacı, sadık fakat pervasızdır. Howard'ın desteğini alan Jack artık istediği işi yaptıracak kas gücüne de sahiptir. Ancak onları yönlendirecek bir lidere ihtiyaçları vardır. Bu sorumluluk en büyük kardeş Forrest'a yüklenir. Sabırlı ve güvenilir Forrest ise elindeki kartları kimseye göstermeyen, planlarını başkalarıyla paylaşmayan ve karaktere çok önem veren bir insandır. Üç kardeş kanunların her iki tarafında ihanetle savaşırken ve güçleri gittikçe artarken, ortaya Maggie isimli gizemli bir kadın çıkar ve düşünceli Forrest'ı, kullandığı yasadışı yöntemlerin gerçek değerini sorgulamaya iter.Film gerçek bir hikayeden esinlenmiştir.
KANUNSUZLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shia LaBeouf
Guy Pearce
Tom Hardy
Gary Oldman
Jason Clarke
Lew Temple
Jessica Chastain
Mia Wasikowska
Bruce Mackinnon
Chris Mcgarry
Dane DeHaan
Eric Mendenhall
Bruce Mckinnon
Alex Van
Jeff Braun
Randall Franks
KANUNSUZLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kanunsuzlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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