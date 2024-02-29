Yan Oda dizisi konusu nedir? Yan Oda dizisinin oyuncuları kimdir? Yan Oda ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 29.02.2024 - 12:19

Star TV'nin gündem olan dizisi Yan Oda fragmanıyla merak uyandırdı.Çok yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Yan Oda dizisinin afişi yayımlandı.

Peki, Yan Oda dizisi konusu nedir? Yan Oda dizisinin oyuncuları kimdir? Yan Oda yayın tarihi ne zaman?

YAN ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Yan Oda’nın konusu ise şöyle; Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak).

YAN ODA DİZİSİNİN KADROSU

Star TV'de yayına başlayacak olan Yan Oda dizisi kadrosuyla da ilgi çekiyor. Senaryosu Yalı Çapkını’nın usta kalemi Mehmet Barış Günger’e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YAN ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Yan Oda dizisinin yayınlanan afişi ve fragmanından sonra gözler yayın tarihine çevrildi. Güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi toplayan dizi yayına ne zaman başlayacağıyla ilgili gizemini korumaya devam ediyor.