211 filminin konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimler?
211 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 211 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 211 filmi konusu nedir? 211 filmi oyuncuları kimler?
211 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini York Alec Shackleton üstleniyor. Peki, 211 filmi konusu nedir? 211 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
211 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211'den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?
211 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Nicolas Cage - Mike Chandler
Michael Rainey Jr. - Kenny
Weston Cage - Luke
Dwayne Cameron - Steve MacAvoy
Cory Hardrict - Hanson
Alexandra Dinu - Agent Rossi
Sophie Skelton - Lisa MacAvoy
Ori Pfeffer - Tre
Amanda Cerny - Sarah
Truth Hurts - Shawnee Ralston
Velizar Binev - Randal
Bleona Qereti - Christine
Michael Bellisario - Hyde
Sapir Azulay - Officer Jacobs
Atanas Srebrev - Captain Horst
Rachel O'Meara - Vice Principal
Raymond Steers - Mandell
Nick Donadio - Treadwell
Jonathan Yunger - Officer Delaney
Michael Renda - David
211 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
211 filmi IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir.
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