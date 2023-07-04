211 filminin konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:08

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:08

211 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini York Alec Shackleton üstleniyor. Peki, 211 filmi konusu nedir? 211 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

211 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211'den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?

211 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nicolas Cage - Mike Chandler

Michael Rainey Jr. - Kenny

Weston Cage - Luke

Dwayne Cameron - Steve MacAvoy

Cory Hardrict - Hanson

Alexandra Dinu - Agent Rossi

Sophie Skelton - Lisa MacAvoy

Ori Pfeffer - Tre

Amanda Cerny - Sarah

Truth Hurts - Shawnee Ralston

Velizar Binev - Randal

Bleona Qereti - Christine

Michael Bellisario - Hyde

Sapir Azulay - Officer Jacobs

Atanas Srebrev - Captain Horst

Rachel O'Meara - Vice Principal

Raymond Steers - Mandell

Nick Donadio - Treadwell

Jonathan Yunger - Officer Delaney

Michael Renda - David

211 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

211 filmi IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir.