Anne filmi konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler?
Anne filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anne filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anne filmi konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler?
Anne filminin yönetmenliğin koltuğunda Luis Prieto otururken filmin senaryosunu Knate Lee kaleme aldı. Peki, Anne filmi konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ANNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır...
ANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Halle Berry - Karla Dyson
Sage Correa - Frankie McCoy
Chris McGinn - Margo
Malea Rose - Clarie
Lew Temple - Terry
Didi Costine - Libby
Jason George - David
Meghan Wolfe - Lucy
Arron Shiver - Bill
Kurtis Bedford - Del
Andy Wagner - Dean
Carmela Riley - Stephanie
Brice Fisher - Tyler
ANNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Anne filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.
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