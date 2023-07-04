Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:51

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:00

Anne filminin yönetmenliğin koltuğunda Luis Prieto otururken filmin senaryosunu Knate Lee kaleme aldı. Peki, Anne filmi konusu nedir? Anne filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ANNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır...

ANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Halle Berry - Karla Dyson

Sage Correa - Frankie McCoy

Chris McGinn - Margo

Malea Rose - Clarie

Lew Temple - Terry

Didi Costine - Libby

Jason George - David

Meghan Wolfe - Lucy

Arron Shiver - Bill

Kurtis Bedford - Del

Andy Wagner - Dean

Carmela Riley - Stephanie

Brice Fisher - Tyler

ANNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Anne filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.