22 Mil filminin konusu ne? 22 Mil filmi oyuncuları kimler?

22 Mil filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, 22 Mil filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, 22 Mil filminin konusu nedir? 22 Mil filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:00
22 Mil filminin konusu ne? 22 Mil filmi oyuncuları kimler?
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22 Mil (Mile 22) yönetmenliğini Peter Berg, senaristliğini Lea Canparter’in üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon filmidir.

22 MİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Çok gizli bir taktik komuta birimi tarafından desteklenen seçkin bir Amerikan istihbarat subayının, hassas bilgilere sahip gizemli bir polis memurunu yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışmasının hikâyesini anlatıyor.

22 MİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mark Wahlberg

Iko Uwais

John Malkovich

Lauren Cohan

Ronda Rousey

Nikolai Nikolaeff

22 MİL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

22 Mil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.


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