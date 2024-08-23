Enfes çikolatalı sufle nasıl yapılır? Akışkan kıvamıyla MasterChef sufle tarifi...

Yayınlanma: 23.08.2024 - 22:35

Güncelleme: 23.08.2024 - 22:35

Yoğun çikolata tadı ve akışkan iç yapısıyla sufle, tatlı severlerin favorisi olmayı hak eden bir lezzet. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık ve akışkan olan bu nefis tatlı, her lokmada damakları şenlendiriyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sufle tarifiyle, restoran kalitesinde bir tatlı deneyimi yaşayabilirsiniz. Suflenin büyüleyici lezzetiyle misafirlerinizi etkilemek veya kendinizi şımartmak istiyorsanız, işte ihtiyacınız olan tüm ipuçları bu tarifte!

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata (kuru)

80 gram tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı un

Bir tutam tuz

1/2 su bardağı süt

Tereyağı (kapsama için)

Toz şeker (kapsama için)

YAPILIŞI

Çikolatayı ve tereyağını bir cam veya metal kaseye alın.

Kaseyi bir tencerenin üzerine oturtarak (benmari usulü) orta ateşte karıştırarak eritin. Çikolata ve tereyağı tamamen eridiğinde karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurta ve yumurta sarısını bir kapta toz şekerle çırpın. Karışımın rengi açılana ve krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Vanilin kullanıyorsanız, şimdi ekleyin.

Çikolata ve tereyağı karışımını, yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.

Unu eleyerek karışıma ekleyin ve karıştırın.

Sütü ekleyin ve karışımı pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Sufle kalıplarını tereyağı ile yağlayın.

Kalıpların tabanını ve kenarlarını toz şekerle kaplayın. Şeker, suflenizin kalıptan kolayca çıkmasını sağlar.

Hamuru hazırladığınız kalıplara dökün, kenarlarına kadar doldurmayın çünkü pişerken kabaracaktır.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Suflenizin üstü kabarıp, biraz çatlamış olmalı. İç kısmı yumuşak ve akışkan olmalıdır.

Suflelerinizi fırından çıkarın ve hemen servis yapın. Üzerine pudra şekeri serpebilir veya yanında vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.