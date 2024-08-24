24 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte bu haftanın eleme adayları...

Yayınlanma: 24.08.2024 - 20:09

Güncelleme: 24.08.2024 - 20:09

MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının 3. haftası geride kaldı. Bu hafta da oynanan 3 takım oyununun ardından toplamda 6 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün yayımlanan bölümde geride kalan 14 yarışmacı yeniden önlüklerini giyecek. Gecenin en başarısızı olan isim haftanın 7. eleme adayı olarak potaya girecek. Peki, 24 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2024 sezonunda 3. haftada mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en başarılı yemeği yapmak için önlüklerini giydi. Şefler yarışmacılardan simit yapmalarını istedi. 45 dakikada simit yapan yarışmacılardan en başarılısını yapan Onur kaptan olarak belirlendi.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

Zeynep

Çağlar

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Kırmızı takımın ilk takım oyununu kazanmasının ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için önlüklerini giydi. 'Chicken and waffles' hazırlanan turda en başarılı tabağı Onur hazırladı. Onur haftanın ilk eleme adayı olarak Ümmühan'ın ismini verdi. Yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı olarak Nevzat belirlendi.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa giden kırmızı takımdan dokunulmazlığın sahibi olan isim Emre oldu. Emre haftanın 3. eleme adayı olarak Zübeyde'yi eleme potasına gönderdi. Yapılan oylamada ise Çağlar 4. aday olarak potaya girdi.

BEŞİNCİ VE ALTINCI ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. takım oyununda kaybeden kırmızı takımdan dokunulmazlığın sahibi olan Zeynep haftanın 5. eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. Ardından yapılan oylamada ise 6. eleme adayı olarak Alper belirlendi.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Dün MasterChef yarışmacıları yedeklerden ana kadroya girmek için önlüklerini giydi. En başarılı yemekleri hazırlayarak gecenin birinci olan isim Akın oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 14 isim potaya girmemek için önlüklerini giydi. Haftanın son eleme adayı belli olacak...