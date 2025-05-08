Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:58

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:58

Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre adlı kitabının, Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 3391 Kilometre beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Peki, 3391 Kilometre filminin konusu ne? 3391 Kilometre oyuncuları kim? 3391 Kilometre nerede çekildi?

3391 KİLOMETRE KONUSU

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır.

Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

3391 KİLOMETRE NEREDE ÇEKİLDİ?

OTTO Entertainment ve Böcek Films'in yapımcılığında, yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği, Ömer Faruk Sorak'ın kreatif dokunuşlarıyla gerçekleşen film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi.