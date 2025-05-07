Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim? Turist filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Turist (The Tourist) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Turist filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim? Turist filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
Turist filminin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Filmin senaristliğini Julian Fellowes üstleniyor. Peki, Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim? Turist filmi nerede ve ne zaman çekildi?
TURİST FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakışıklı aktör Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor. Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder. Filmin Jérôme Salle’in 2005 tarihli Anthony Zimmer’ından yeniden çevrim olduğunu hatırlatalım.
TURİST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp
Angelina Jolie
Paul Bettany
Steven Berkoff
Timothy Dalton
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch
TURİST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başladı; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşındı.
TURİST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Turist filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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