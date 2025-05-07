Büyük Beyaz filminin konusu ne? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kim?

Büyük Beyaz (Great White) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Beyaz filminin konusu ne? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Büyük Beyaz filminin konusu ne? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:02

Büyük Beyaz filminin yönetmen koltuğunda Martin Wilson oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Boughen üstleniyor. Peki, Büyük Beyaz filminin konusu ne? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kim? 

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eğlenceli bir uçuşla başlayan yolculuk, deniz uçakları korkunç bir kazada yok olunca beş yolcu için bir kabusa dönüşür. İnsan yiyen köpekbalıklarıyla kıyıdan 100 mil ötede bir salda mahsur kalırlar.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Jakubenko

Katrina Bowden

Kimir Tsukakoshi

Tatjana Alexis

Tim Kano

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Beyaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.


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