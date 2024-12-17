7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim?
7 Suikastçi (7 Assassins) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Suikastçi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
7 Suikastçi filminin yönetmen koltuğunda Eric Tsang , Xin Xin Xiong oturuyor. Filmin senaristliğini Xinyue Zhang üstleniyor. Peki, 7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim?
7 SUİKASTÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Antik Çin'de altın kaybolduğunda, onu bulmakla görevlendirilen kraliyet muhafızları, peşinde olan tek kişinin kendileri olmadığını fark eder.
7 SUİKASTÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eric Tsang
Felix Wong
Gigi Leung
Ray Lui
Tao Guo
Xin Xin Xiong
7 SUİKASTÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
7 Suikastçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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