7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim?

7 Suikastçi (7 Assassins) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Suikastçi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:08

7 Suikastçi filminin yönetmen koltuğunda Eric Tsang , Xin Xin Xiong oturuyor. Filmin senaristliğini Xinyue Zhang üstleniyor. Peki, 7 Suikastçi filminin konusu ne? 7 Suikastçi filminin oyuncuları kim? 

7 SUİKASTÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Antik Çin'de altın kaybolduğunda, onu bulmakla görevlendirilen kraliyet muhafızları, peşinde olan tek kişinin kendileri olmadığını fark eder.

7 SUİKASTÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eric Tsang

Felix Wong

Gigi Leung

Ray Lui

Tao Guo

Xin Xin Xiong

7 SUİKASTÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

7 Suikastçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.


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