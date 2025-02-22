Yayınlanma: 22.02.2025 - 23:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 23:09

Acı Gerçek filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mike Leigh üstleniyor. Peki, Acı Gerçek filminin konusu ne? Acı Gerçek filminin oyuncuları kim?

ACI GERÇEKLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan Black ailesinin hikâyesini anlatıyor.

ACI GERÇEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marianne Jean-Baptiste

Michele Austin

David Webber

Tuwaine Barrett

Ani Nelson

Sophia Brown

Jonathan Livingstone

Samantha Spiro

ACI GERÇEKLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acı Gerçek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.