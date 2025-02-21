The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim?

The Monkey filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Monkey filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 23:48

The Monkey filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osgood Perkins üstleniyor. Peki, The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim? 

THE MONKEY FİLMİNİN KONUSU NE?

İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfeder. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.

THE MONKEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Theo James

Tatiana Maslany

Elijah Wood

Christian Convery

Laura Mennell

Sarah Levy

Osgood PerkinsTHE MONKEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The Monkey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


Etiketler: #the monkey #Theo James #konusu nedir?

İlgili Haberler

Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim?

Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim?
Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim?

Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim?
Adaletin Sembolü filminin konusu ne? Adaletin Sembolü filminin oyuncuları kim?

Adaletin Sembolü filminin konusu ne? Adaletin Sembolü filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler