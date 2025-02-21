The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim?
The Monkey filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Monkey filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The Monkey filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osgood Perkins üstleniyor. Peki, The Monkey filminin konusu ne? The Monkey filminin oyuncuları kim?
THE MONKEY FİLMİNİN KONUSU NE?
İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfeder. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.
THE MONKEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Theo James
Tatiana Maslany
Elijah Wood
Christian Convery
Laura Mennell
Sarah Levy
Osgood PerkinsTHE MONKEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
The Monkey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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