Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:58

Yaşama Hevesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jenna Hasse üstleniyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?

YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Margaux, Cenevre Gölü kıyısında 7 yaşında bir evlatlık çocuk ve otuzlu yaşlarında genç bir balıkçıyla tanışır.

YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clarisse Moussa - Margaux

Esin Demircan - Juliette

Marc Oosterhoff - Joël

Adèle Vandroth - Adèle

Pierre Mifsud - Philippe

Mélanie Doutey - Carole

Filipe Vargas - Le père

Maxime Gorbatchevsky - Stéphane

Théo Rossi - Rick

Hadrien Motta - Tiago

YAŞAMA HEVESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaşama Hevesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.