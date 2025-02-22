Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
Yaşama Hevesi (L'Amour du monde) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaşama Hevesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yaşama Hevesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jenna Hasse üstleniyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç Margaux, Cenevre Gölü kıyısında 7 yaşında bir evlatlık çocuk ve otuzlu yaşlarında genç bir balıkçıyla tanışır.
YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clarisse Moussa - Margaux
Esin Demircan - Juliette
Marc Oosterhoff - Joël
Adèle Vandroth - Adèle
Pierre Mifsud - Philippe
Mélanie Doutey - Carole
Filipe Vargas - Le père
Maxime Gorbatchevsky - Stéphane
Théo Rossi - Rick
Hadrien Motta - Tiago
YAŞAMA HEVESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yaşama Hevesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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