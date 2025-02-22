Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?

Yaşama Hevesi (L'Amour du monde) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaşama Hevesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:58

Yaşama Hevesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jenna Hasse üstleniyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim? 

YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Margaux, Cenevre Gölü kıyısında 7 yaşında bir evlatlık çocuk ve otuzlu yaşlarında genç bir balıkçıyla tanışır. 

YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clarisse Moussa - Margaux

Esin Demircan - Juliette

Marc Oosterhoff - Joël

Adèle Vandroth - Adèle

Pierre Mifsud - Philippe

Mélanie Doutey - Carole

Filipe Vargas - Le père

Maxime Gorbatchevsky - Stéphane

Théo Rossi - Rick

Hadrien Motta - Tiago

YAŞAMA HEVESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaşama Hevesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.


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