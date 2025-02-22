Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:20

Notting Hill'deki Pastane filminin yönetmen koltuğunda Eliza Schroeder oturuyor. Filmin senaristliğini Jake Brunger üstleniyor. Peki, Notting Hill'deki Pastane filminin konusu ne? Notting Hill'deki Pastane filminin oyuncuları kim?

NOTHING HILL'DEKİ PASTANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Clarissa, kısa bir süre önce vefat eden annesinin fırın açma hayalini gerçekleştirmeye karar verir. Clarissa, bunun için annesinin yakın arkadaşı Isabella ve büyükannesi Mimi’den yardım ister. Sarah’ın anısına Londra’da fırın açmak için birbirlerinden güç alan Clarissa, Isabella ve Mimi, başlarda karamsar olsalar da günden güne içlerinde umut yeşermeye başlar.

NOTHING HILL'DEKİ PASTANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Celia Imrie

Rupert Penry-Jones

Shelley Conn

Bill Paterson

Shannon Tarbet

Kamontip Krissy Ashton

NOTHING HILL'DEKİ PASTANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Notting Hill'deki Pastane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.