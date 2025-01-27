Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim?
Sessiz Kız (The Quiet Girl) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Kız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sessiz Kız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Colm Bairéad üstleniyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim?
SESSİZ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Cáit, dokuz yaşındadır ve yoksul; kalabalık ve sıkıntılı bir ailenin kızıdır. Ev ve okul ortamında sessiz kalarak etrafındakilerden gizlenmeyi öğrenmiştir. Annesinin hamileliği sonrası yazın uzak akrabalarının yanında kalmaya başlar. Eve ne zaman döneceğini bile bilmeyen Cáit, bu tanımadığı insanların evinde kalmak zorundadır.
SESSİZ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Catherine Clinch
Carrie Crowley
Andrew Bennett
Michael Patric
Kate Nic Chonaonaigh
Joan Sheehy
Tara Faughnan
Neans Nic Dhonncha
Eabha Ni Chonaola
Carolyn Bracken
Pádraig Ó Se
Breandán Ó Duinnshleibhe
Sean Ó Súilleabháin
Aine Hayden
Elaine O'Hara
Marion O'Dwyer
Jessica Joannides
Roise Crowley
Grainne Gillespie
Norette Leahy
Rian Bairéad
Zach Wymyslo
Elena Walshe Gleeson
Isabella Hamilton
Nicole Benson Browne
Martin Oakes
SESSİZ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sessiz Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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