Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:56

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:56

Sessiz Kız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Colm Bairéad üstleniyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim?

SESSİZ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cáit, dokuz yaşındadır ve yoksul; kalabalık ve sıkıntılı bir ailenin kızıdır. Ev ve okul ortamında sessiz kalarak etrafındakilerden gizlenmeyi öğrenmiştir. Annesinin hamileliği sonrası yazın uzak akrabalarının yanında kalmaya başlar. Eve ne zaman döneceğini bile bilmeyen Cáit, bu tanımadığı insanların evinde kalmak zorundadır.

SESSİZ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine Clinch

Carrie Crowley

Andrew Bennett

Michael Patric

Kate Nic Chonaonaigh

Joan Sheehy

Tara Faughnan

Neans Nic Dhonncha

Eabha Ni Chonaola

Carolyn Bracken

Pádraig Ó Se

Breandán Ó Duinnshleibhe

Sean Ó Súilleabháin

Aine Hayden

Elaine O'Hara

Marion O'Dwyer

Jessica Joannides

Roise Crowley

Grainne Gillespie

Norette Leahy

Rian Bairéad

Zach Wymyslo

Elena Walshe Gleeson

Isabella Hamilton

Nicole Benson Browne

Martin Oakes

SESSİZ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.