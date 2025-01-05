Yayınlanma: 05.01.2025 - 19:08

Güncelleme: 05.01.2025 - 19:08

Adadaki Hazine filminin yönetmen koltuğunda Joseph Itaya oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Itaya ve Erik Cardona üstleniyor. Peki, Adadaki Hazine filminin konusu ne? Adadaki Hazine filminin oyuncuları kim?

ADADAKİ HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaz tatilini uzak ve gizemli bir adada geçirmek üzere gönderilen kardeşler, ailelerinin kayıp servetini geri almak için heyecan dolu bir hazine avına çıkarlar.

ADADAKİ HAZİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Justin Kelly - Andy Walton

Benjamin Stockham - Mark Walton

Celeste Desjardins - Claire Broman

Jason Patric - Trent Walton

Cary Elwes - John Broman

Greg Bryk - Jim Walton

Kim Selby - Sally Walton

Catherine McNally - Esther

ADADAKİ HAZİNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adadaki Hazine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.