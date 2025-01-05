Adadaki Hazine filminin konusu ne? Adadaki Hazine filminin oyuncuları kim?
Adadaki Hazine (Lost & Found) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adadaki Hazine filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adadaki Hazine filminin konusu ne? Adadaki Hazine filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Adadaki Hazine filminin yönetmen koltuğunda Joseph Itaya oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Itaya ve Erik Cardona üstleniyor. Peki, Adadaki Hazine filminin konusu ne? Adadaki Hazine filminin oyuncuları kim?
ADADAKİ HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaz tatilini uzak ve gizemli bir adada geçirmek üzere gönderilen kardeşler, ailelerinin kayıp servetini geri almak için heyecan dolu bir hazine avına çıkarlar.
ADADAKİ HAZİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Justin Kelly - Andy Walton
Benjamin Stockham - Mark Walton
Celeste Desjardins - Claire Broman
Jason Patric - Trent Walton
Cary Elwes - John Broman
Greg Bryk - Jim Walton
Kim Selby - Sally Walton
Catherine McNally - Esther
ADADAKİ HAZİNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adadaki Hazine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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