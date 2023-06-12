Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:32

Adam ve Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan otururken, filmin senaryosunu Zeynep Özlem Havuzlu kaleme aldı. 2016 yılında Türkiye'de vizyona giren Adam ve Çocuk filminin türü dramdır. Kadrosunda bir çok ünlü oyuncuyu barındıran Adam ve Çocuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adam ve Çocuk filmi konusu nedir? Adam ve Çocuk filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçak durumunda bir suçlu, olayların gelişmesi ile bir çocuğu rehin almak zorunda kalır. Bu rehine durumundan beklenmedik bir arkadaşlık doğar.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoglu - Halit

Fatih Al - Kemal

Ugur Karabulut - Selim

Kubra Suzgun - Gülçin

Acelya Devrim Yilhan - Artemis

Kaan Turgut

Esra Kizildogan

Taies Farzan

Özay Varayli

Atilla Pakdemir

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Adam ve Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.