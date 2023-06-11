Kursk filminin konusu nedir? Kursk filminin oyuncuları kim?

Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikâyesini konu ediniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:47
Kursk filminin konusu nedir? Kursk filminin oyuncuları kim?
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Kursk (The Command), 2000 yılında gerçekleşen Kursk denizaltı felaketinin gerçek hikayesini konu alan Robert Moore'un A Time to Die adlı kitabına dayanan, 2018 yapımı bir afet drama - gerilim filmidir .

KURSK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Batık bir Rus denizaltısında mahsur kalan mürettebat için esas ölümcül tehdit karadaki bürokrasidir. Gerçek bir hikâyeden uyarlandı.

KURSK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Léa Seydoux

Colin Firth

August Diehl

Matthias Schweighöfer

Matthias Schoenaerts

Michael Nyqvist

Max von Sydow


kursk The Command Film

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