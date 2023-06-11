Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlayacak? Maviye Sürgün dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:03

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:03

Show TV’nin yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ başlıyor.



MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Show TV'de başlıyor.

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmıs¸) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent S¸akrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Göks¸en Ates¸ ve Hakan Salınmıs¸ gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. Maviye Sürgün sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.



MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maviye Sürgün dizisinin çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.

