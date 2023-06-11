Tren Soyguncuları (The Train Robbers) filminin konusu nedir? Tren Soyguncuları (The Train Robbers) oyuncuları kim?
The Train Robbers, Burt Kennedy tarafından yazılan ve yönetilen 1973 yapımı Amerikan Western filmidir. Tren Soyguncuları (The Train Robbers) filminin konusu nedir? Tren Soyguncuları (The Train Robbers) oyuncuları kim?
Tren Soyguncuları filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
TREN SOYGUNCULARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Wayne
Ann-Margret
Rod Taylor
Ben Johnson
Christopher George
Bobby Vinton
TREN SOYGUNCULARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1855’te İngiltere’de gerçekleştirilen bir tren soygununu anlatan filmde, İngiltere’nin en meşhur kasa hırsızı Edward, arkadaşı Agar ve sevgilisi Miriam’la birlikte Kırım Savaşı’ndaki askerler için gönderilecek 12 ton altını çalmaya karar verir. Ama bunu tren hareket halindeyken yapmak zorundadırlar.
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