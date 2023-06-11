Tren Soyguncuları (The Train Robbers) filminin konusu nedir? Tren Soyguncuları (The Train Robbers) oyuncuları kim?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 13:37

Güncelleme: 11.06.2023 - 13:38

Tren Soyguncuları filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

TREN SOYGUNCULARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Wayne

Ann-Margret

Rod Taylor

Ben Johnson

Christopher George

Bobby Vinton

TREN SOYGUNCULARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1855’te İngiltere’de gerçekleştirilen bir tren soygununu anlatan filmde, İngiltere’nin en meşhur kasa hırsızı Edward, arkadaşı Agar ve sevgilisi Miriam’la birlikte Kırım Savaşı’ndaki askerler için gönderilecek 12 ton altını çalmaya karar verir. Ama bunu tren hareket halindeyken yapmak zorundadırlar.