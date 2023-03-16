Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?
Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Aile Arasında filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?
Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Gülse Birsel kaleme aldı. BKM yapımı olan filmin süresi 2 saat 5 dakika olarak belirlendi. İşte, Aile Ararsında filmine dair merak edilenler...
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Selahattin Aladağ
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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