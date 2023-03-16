Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Aile Arasında filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:17
Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?
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Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Gülse Birsel kaleme aldı. BKM yapımı olan filmin süresi 2 saat 5 dakika olarak belirlendi. İşte, Aile Ararsında filmine dair merak edilenler...

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi 

Ünal Yeter - Okan

AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.


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