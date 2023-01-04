Neşeli Günler filminin konusu ne, oyuncuları kim? Neşeli Günler filmi nerede çekildi?
1978 yılında vizyona giren Neşeli Günler filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Neşeli Günler filminin konusu ne? Neşeli Günler filminin oyuncuları kim? Neşeli Günler filmi nerede çekildi? Neşeli Günler filminin IMDb puanı kaç?
Neşeli Günler, yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1978 yapımlı komedi filmidir.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur. Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul
Adile Naşit
Şener Şen
Ayşen Gruda
Oya Aydoğan
Ahmet Sezerel
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin çoğu İstanbul'da olmak üzere, Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânının olduğu sahnelerin çekimleri, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde gerçekleştirildi.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Neşeli Günler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlenmiştir.
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