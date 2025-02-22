Air America filminin konusu ne? Air America filminin oyuncuları kim?
Air America filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Air America filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Air America filminin konusu ne? Air America filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Air America filminin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Robbins ve John Eskow üstleniyor. Peki, Air America filminin konusu ne? Air America filminin oyuncuları kim?
AIR AMERIKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Gene, ideallerini gerçekleştirmenin eşiğinde olan bir adamdır. Bir pilot almıştır ve mesleğiyle ilintili olarak alacağı görevlerini merakla beklemektedir. Lakin bir anda kendisini CIA'in gizli havayolu organizasyonu olan Air America'nın ellerinde bulur. Air America, Vietnam sularında çeşitli görevler yapmaktadır ve pilotlarını uyuşturucu kaçakçılığına bulaştırmaktadır. Gene, farklı bir kariyerin başlama noktasındadır.
AIR AMERIKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson - Gene Ryack
Robert Downey, Jr. - Billy Covington
Nancy Travis - Corinne Landreaux
Ken Jenkins - Major Donald Lemond
David Marshall Grant - Robert Diehl
Lane Smith - Senator Davenport
Art LaFleur - Jack Neely
Ned Eisenberg - Nick Pirelli
Marshall Bell - Q.V.
David Bowe - Saunders
Burt Kwouk OBE - General Lu Soong
Burke Byrnes - Recruiter
Tim Thomerson - Babo
Harvey Jason - Nino
Sinjai Hongthai - May Ling
Natta Nantatanti - Gene'nin kızı
Purin Phanichphant - Gene'nin oğlu
AIR AMERIKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Air America filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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