Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:26

Güncelleme: 22.02.2025 - 18:26

Air America filminin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Robbins ve John Eskow üstleniyor. Peki, Air America filminin konusu ne? Air America filminin oyuncuları kim?

AIR AMERIKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gene, ideallerini gerçekleştirmenin eşiğinde olan bir adamdır. Bir pilot almıştır ve mesleğiyle ilintili olarak alacağı görevlerini merakla beklemektedir. Lakin bir anda kendisini CIA'in gizli havayolu organizasyonu olan Air America'nın ellerinde bulur. Air America, Vietnam sularında çeşitli görevler yapmaktadır ve pilotlarını uyuşturucu kaçakçılığına bulaştırmaktadır. Gene, farklı bir kariyerin başlama noktasındadır.

AIR AMERIKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson - Gene Ryack

Robert Downey, Jr. - Billy Covington

Nancy Travis - Corinne Landreaux

Ken Jenkins - Major Donald Lemond

David Marshall Grant - Robert Diehl

Lane Smith - Senator Davenport

Art LaFleur - Jack Neely

Ned Eisenberg - Nick Pirelli

Marshall Bell - Q.V.

David Bowe - Saunders

Burt Kwouk OBE - General Lu Soong

Burke Byrnes - Recruiter

Tim Thomerson - Babo

Harvey Jason - Nino

Sinjai Hongthai - May Ling

Natta Nantatanti - Gene'nin kızı

Purin Phanichphant - Gene'nin oğlu

AIR AMERIKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Air America filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.