Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:16

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:16

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un merakla beklenen yeni bölümü 21 Şubat Cuma günü TRT ekranlarındaki yerini alacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişir. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alır. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...

Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya gelir. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletir. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapar. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olur.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali tüm yaşananların etkisiyle intikam ateşiyle yanarken edebiyata, şiire, hakka ve hukuka bağlılığını korumaya çalışır ancak birini seçmek zorunda kalır. Cenazenin ardından adamların atölyeye geleceğini bilen Ali orada beklemeye başlar. Henüz adalete inancını kaybetmeyen Ali görgü tanığının başına gelenler için gizli tanık olarak emniyete başvurur.

"Hayalimdeki Üniversite" yazısını tek başına yazmak zorunda kalan Seher, dekandan azar yedikten sonra Ali’ye hesap sormak ister ama olanları öğrendikten sonra Ali’ye yardım etmek için babası Çetin’in yanına götürür.

Seher, Ali’yi bazı adamlarla görür ve soru işaretleriyle boğuşmaya başlar. Ali gerçekten kötü biri midir? Seher, Ali’nin şiir gecesi davetini kabul eder ama şiir gecesinin gerçekleştiği Vezir Han basılır. Ali ve arkadaşları adamları savurur. Bu yaşananlar Seher’in soru işaretlerini giderebilecek midir?

Ali kavga sonrasında yakaladığı Pusat’ı, Emniyete götürerek Çetin komiserin önüne serer ama kendi arkadaşları gözaltına alınmıştır. Yaşadığı duruma anlam veremeden kendisi de, Seher’in yanında gözaltına alınan Ali arkadaşlarıyla birlikte zulme karşı şiirlerini nezarethane mi okuyacaklardır?