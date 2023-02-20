Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat Pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu yayımlanacak mı?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Dizinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat Pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu yayımlanacak mı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?
Kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Serhat Tutumluer, Barış Bağcı ve Gökhan Kırdar gibi önemli isimleri bulunduran TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yayınlanan TV akışına göre bu akşam izleyicisiyle buluşmayacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Alparslan Büyük Selçuklu ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani’ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani’nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı’nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri’nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri’nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak?
Seferiye, Melikşah’ı dünyaya getirmiş ve Alparslan’a bir oğul vermişti. Zeren’in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah’ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah’ı koruyabilecek mi? Yınal’ın isyanına katılmayan Kutalmış’ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal’a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul’a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek. Yınal’ın öldürülmesi Grigor’un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu’ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Barış Arduç
Kayra Zabcı
Mehmet Özgür
Serhat Tutumluer
Barış Bağcı
Gökhan Kırdar
TRT 1 YAYIN AKIŞI (20 Şubat Pazartesi)
06.15 Vuslat
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
12.15 Yürek Çıkmazı
14.45 Adını Sen Koy
16.45 Yunus Emre
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren
23.35 Yerli Dizi
02.10 Yürek Çıkmazı
04.30 Yunus Emre
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