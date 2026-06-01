1.06.2026 21:21:00
Haber Merkezi
Altı Üstü İstanbul dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altı Üstü İstanbul dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altı Üstü İstanbul dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, kenar mahallede yaşayan Emir ve arkadaşlarının, hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle sınanan hayat mücadelesini konu alıyor. Dostlukların parçalandığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikaye, İstanbul’un sert ve karmaşık sokaklarında gençlerin kaderini değiştirecek kararlarla şekillenecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Duman'ın başrolü Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Öykü Gürman, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'dan itibaren pazartesi akşamları ekranlara gelecek.

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu 33 yaşındayken hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı film olacak. Söz konusu filmde Koyuncu’yu canlandıracak oyuncu ise Cem Yiğit Üzümoğlu olacak.
Natalie Portman'ın lüks tren reklamı sosyal medyayı salladı: 'Oscar'lı oyuncu orta seviye influencer oldu!' Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, İngiliz bir lüks tren şirketi için sosyal medyada yaptığı tanıtım paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollywood endüstrisinin küresel dönüşümünü tartışmaya açan reklam filmi tadındaki paylaşıma, "Oscar ödüllü yıldız bile orta seviye bir influencer'a dönüştü" yorumları damga vurdu.
Ünlü oyuncu Şebnem Sönmez'den Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup Ünlü oyuncu Şebnem Sönmez, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben kaleme aldığı mektupta, "Geçmişinize dair sorularım sayısız, cevaplarını merak etmiyorum. Bugün ülkemin canını neye feda ettiğinizi merak ediyorum" ifadesini kullandı.