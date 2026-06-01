Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altı Üstü İstanbul dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, kenar mahallede yaşayan Emir ve arkadaşlarının, hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle sınanan hayat mücadelesini konu alıyor. Dostlukların parçalandığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikaye, İstanbul’un sert ve karmaşık sokaklarında gençlerin kaderini değiştirecek kararlarla şekillenecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Duman'ın başrolü Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Öykü Gürman, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'dan itibaren pazartesi akşamları ekranlara gelecek.