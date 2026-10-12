atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Altı Üstü İstanbul dizisi bugün var mı? İşte ayrıntılar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Emir ve Uzay’ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip’i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur... Emir’in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra’nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye’yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye’ye sorar. Soner’i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek’in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek’i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet’in peşine düşen Hasan’ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek, kendisinden çalınan hayatın hesabını sormaya hazırlanırken Naz, yeni öğrendiği annesinin Fahriye olduğunu henüz bilmiyor. Emir ise Naz’ı annesine kavuşturabilmek için öncelikle Fahriye’nin güvenliğini sağlamak zorunda.

Naz’a gerçeği açıklamak için temkinli bir plan yapılırken Melek’in beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşliyor. Ziyankar, Hikmet’in baskını karşısında hazırlıksız yakalanırken mahalle halkı Fahriye’yi korumak için birlik oluyor.

Baskın sırasında gelen sürpriz desteklerle zafer kazandıklarını düşünen mahalleliyi ise daha büyük bir mücadele bekliyor. Hikmet için asıl savaş şimdi başlarken Emir ve Uzay, babalarının geçmişte işlediği günahların sonuçlarıyla yüzleşeceklerinden habersiz trajik bir sona doğru ilerliyor.

Geçmişin karanlık sırları ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!