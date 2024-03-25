Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:41

Güncelleme: 25.03.2024 - 20:48

Altın filminin yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Massett ve John Zinman üstleniyor. Peki, Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim?

ALTIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Tıpkı babası gibi dağlarda altın arayarak kısa yoldan zengin olmaya çalışan Kelly Wells (Matthew McConaughey), tüm girişimlerinde başarısız olmuştur. Son şansını, Endonezya'nın Borneo adasındaki balta girmemiş ormanlarda deneyecek, yanında jeolog Michael Acosta (Edgar Ramirez) ile birlikte altın arayacaklardır. Altın (Gold) filminde, 90'lı yıllarda Kanada'yı sarsan Bre-X Olayı anlatılıyor.

ALTIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Édgar Ramírez

Bryce Dallas Howard

Michael Landes

Corey Stoll

Adam LeFevre

Timothy Simons

Macon Blair

Lora Martinez-Cunningham

Frank Wood

Stacy Keach

Bruce Greenwood

Toby Kebbell

Rachael Taylor

Bill Camp

Joshua Harto

ALTIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Altın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.