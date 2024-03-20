Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:14

Nabat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Elchin Musaoglu üstleniyor. Peki, Nabat filminin konusu ne? Nabat filminin oyuncuları kim?

NABAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Savaşın tüm acımasızlığıyla kendini hissettirmeye başladığı Dağlık Karabağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Nabat ve İskender, yaşlı ve hasta bir çifttir. Oğullarını savaşta kaybetmişlerdir ve köyün dışındaki evde diğer insanlardan soyutlanmış bir şekilde yaşamaktadırlar. Tek geçim kaynakları, sahip oldukları tek inekten elde ettikleri süttür. Bu sütü köylülere satarak ufak da olsa bir gelir elde ederler. Bir süre sonra savaş bu köye sıçrar, köylüler de birer birer evlerini terk etmeye başlar. Nabat'ı bekleyen trajik dönem de böylece başlamış olur...

NABAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fatemah Motamed-Aria

Vidadi Aliyev

Sabir M?mm?dov

NABAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nabat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.