Sıra Dışı filminin konusu ne? Sıra Dışı filminin oyuncuları kim?

Sıra Dışı (Freaky) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıra Dışı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıra Dışı filminin konusu ne? Sıra Dışı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:29
Sıra Dışı filminin konusu ne? Sıra Dışı filminin oyuncuları kim?
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Sıra Dışı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher B. Landon üstleniyor. Peki, Sıra Dışı filminin konusu ne? Sıra Dışı filminin oyuncuları kim? 

SIRA DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Millie Kessler 17 yaşında bir lise öğrencisidir. Okuldaki popüler bir grubun sürekli zorbalığına uğrayan Kessler’in hayatı, kasabanın seri katili Butcher’ın yeni hedefi olduğunu öğrenince daha zor bir hal alır. Ancak Butcher’ın mistik güçlerle sahip hançeri sayesinde beklenmedik bir olay yaşanır. Millie ve Butcher’ın bedenleri değişir. Bu orta yaşlı psikopatın bedeninde sonsuza kadar mahkum olmamak için 24 saat içinde bedenine geri dönmesi gerektiğini öğrenen Millie, bu açmazdan çıkmak için bir yol bulmak zorundadır.

SIRA DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vince Vaughn

Kathryn Newton

Alan Ruck

Mitchell Hoog

Katie Finneran

Uriah Shelton

Jennifer Pierce Mathus

SIRA DIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıra Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.


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